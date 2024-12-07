فوائد البصل في التخفيف من أعراض نزلات البرد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعد البصل من الأطعمة الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية، خاصة في فصل الشتاء، حيث يساعد في الوقاية من نزلات البرد ويخفف من أعراضها. يعود ذلك إلى مكونات البصل التي تدعم صحة الجهاز المناعي وتساهم في محاربة الالتهابات.

1. تعزيز المناعة ومكافحة الفيروسات

أوضح الدكتور يسري البندي، استشاري الباطنة والحميات، أن البصل يحتوي على عنصر السيلينيوم، الذي يعزز وظيفة الجهاز المناعي. يساعد السيلينيوم الجسم على مقاومة العدوى ويقلل من الالتهابات في الجهاز التنفسي. كما يعمل على تقليل إفراز مادة الهيستامين، التي تسبب الحساسية مثل العطس والحكة، مما يساهم في التخفيف من أعراض الزكام والأنفلونزا.

2. مضاد طبيعي للسعال والالتهابات

أضاف الدكتور يسري أن البصل الناشف يحتوي على مضادات حيوية طبيعية، مما يجعله مضادًا فعالًا للالتهابات. هذه الخصائص تساعد في علاج السعال وأعراض الزكام والإنفلونزا، مما يجعله خيارًا طبيعيًا لتهدئة الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء.

3. تخفيف الاحتقان وأعراض البرد

وأشار الدكتور البندي إلى أن مجرد تقطيع البصل واستنشاق رائحته يساعد في تخفيف انسداد الأنف بفضل احتوائه على مادة “كويرسيتين”. تتميز هذه المادة بخصائصها المضادة للالتهابات ومضادة للهستامين، مما يعزز تخفيف الاحتقان. ورغم أن البصل لا يُسرّع الشفاء بشكل مباشر، إلا أن تناوله ضمن نظام غذائي متوازن يساهم في تقوية المناعة ويعزز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض الموسمية.

4. دعم صحة الجهاز الهضمي والقلب

تتعدى فوائد البصل جهاز المناعة والجهاز التنفسي، حيث يساعد البصل في دعم صحة الجهاز الهضمي. يحتوي البصل على ألياف ذائبة تدعم نمو البكتيريا المعوية المفيدة، مما يساعد في الوقاية من الإسهال وعلاجه. كما تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في البصل في تقليل مخاطر الإصابة بقرحة المعدة وتعزيز صحة القلب.

يُعتبر البصل من الأطعمة ذات الفوائد المتعددة في فصل الشتاء، حيث يساعد في تقوية المناعة، تخفيف أعراض البرد، ودعم صحة الجهاز الهضمي والقلب. إدراجه ضمن النظام الغذائي بشكل منتظم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي في الوقاية من الأمراض الموسمية وتعزيز صحة الجسم بشكل عام.