طرق سهلة لفقدان الوزن دون حرمان .. استشاري يوضحها

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

مع تزايد معدلات السمنة والأمراض المرتبطة بها، مثل أمراض القلب، أصبح الاهتمام بفقدان الوزن والحفاظ على الصحة من أولويات الكثيرين. وفي هذا السياق، قدمت الدكتورة إيمان فكري، استشاري التغذية والسمنة، مجموعة من النصائح الفعّالة لفقدان الوزن بطريقة صحية ومتوازنة، دون اللجوء إلى الأنظمة الغذائية القاسية أو الحرمان.

1. الصيام المتقطع

أكدت الدكتورة إيمان فكري أن الصيام المتقطع يعد من الطرق الصحية والمفيدة لفقدان الوزن. فهو يساعد في تقليل السعرات الحرارية وتحسين عادات الأكل. ومع ذلك، حذرت من الصيام لأيام متتالية، مشيرة إلى أن هذا النوع من الصيام قد لا يؤدي إلى تغيير سلوكيات الأكل بشكل دائم، وقد لا يكون فعالًا على المدى الطويل.

2. تقليل السكريات والمشروبات عالية السعرات

شددت فكري على ضرورة تقليل استهلاك الأطعمة الغنية بالسكريات مثل البسكويت والكعك والمشروبات المحلاة. كما نصحت باستبدال المشروبات الغازية والعصائر عالية السعرات بالمشروبات الصحية مثل الماء بالليمون، والشاي، والقهوة الخالية من السكر.

3. أهمية البروتين في النظام الغذائي

أوضحت فكري أن البروتين يعد من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في الشعور بالشبع والحفاظ على كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن. ونصحت بتناول البروتينات النباتية مثل المكسرات وفول الصويا، بالإضافة إلى اللحوم الخالية من الدهون، والدواجن، والأسماك، ومنتجات الألبان.

4. الدهون المفيدة والشعور بالشبع

ذكرت فكري أن الدهون المفيدة، مثل تلك الموجودة في الأسماك الدهنية، تساعد في تعزيز الشعور بالشبع دون الإحساس بالحرمان. وأكدت أن تناول كميات صغيرة من هذه الدهون يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن.

5. الألياف

أكدت فكري أن الألياف تعتبر عنصرًا أساسيًا في أي نظام غذائي صحي. وأشارت إلى أن الخضروات مثل البازلاء الخضراء والبروكلي، والبقوليات مثل العدس والفاصوليا، والفواكه مثل التوت تعد من أفضل مصادر الألياف التي تدعم عملية الهضم وتعزز الشعور بالشبع.

6. الابتعاد عن الأطعمة المقلية

نصحت فكري بتجنب الأطعمة المقلية نظرًا لاحتوائها على كميات كبيرة من السعرات الحرارية التي قد تؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم. وبدلاً من ذلك، يمكن التركيز على تناول منتجات الألبان قليلة الدسم كجزء من النظام الغذائي اليومي.

7. ممارسة الرياضة ودورها في حرق الدهون

اختتمت فكري نصائحها بالتأكيد على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام، حيث إنها تسهم في زيادة معدلات حرق الدهون وتساعد في الحفاظ على رشاقة الجسم. وأشارت إلى أن ممارسة النشاط البدني بانتظام يعزز من فاعلية الأنظمة الغذائية الصحية في تحقيق هدف فقدان الوزن.

فقدان الوزن بطريقة صحية يتطلب توازنًا بين تناول غذاء متنوع ومتوازن وممارسة الرياضة بانتظام. تجنب الحميات القاسية، والتركيز على تغيير العادات الغذائية بشكل تدريجي ومستدام، هو الحل الأمثل للحصول على جسم صحي ورشيق دون الإضرار بالصحة.