تجنبوا تناول هذه الأجبان بكثرة… غير صحية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعتبر الأجبان من الأطعمة التي تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، حيث تدخل في العديد من الوجبات السريعة والأطباق اليومية الأساسية. ومع ذلك، لا تعد جميع أنواع الأجبان صحية، فبعضها يحتوي على مكونات قد تكون ضارة للصحة إذا تم تناوله بكميات كبيرة. لذلك، يوصي الخبراء بتوخي الحذر عند تناول بعض أنواع الأجبان، أو حتى تجنبها.

على الرغم من طعمها اللذيذ، إلا أن الجبنة الكريمية تندرج ضمن الأجبان “الأقل صحة” نظرًا لاحتوائها على كميات كبيرة من الدهون المشبعة. كلما كانت الجبنة أكثر نعومة، كلما زادت نسبة الدهون فيها، مما يسهل الإفراط في تناولها، خاصة عندما تستخدم كدهون على الخبز. من بين الأجبان الغنية بالدهون التي يجب الحذر من تناولها أو تقليل استهلاكها:

– جبن الكامامبير

– جبنة بري (تربل كريم)

– جبن الدبل غلوستر

– جبن الماسكاربوني الإيطالي

الأجبان الزرقاء، مثل “روكفور” الفرنسي و”ستيلتون” الإنجليزي، يتم إنضاجها باستخدام فطر البنسليوم. وتعتبر هذه الأجبان في منتصف مقياس الصحة، حيث تحتوي على فوائد مثل الكالسيوم وخصائص مضادة للالتهابات. ومع ذلك، فهي تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم، مما يجعلها تحتوي على سعرات حرارية ودهون غير صحية. على سبيل المثال، تحتوي أوقية واحدة من الجبن الأزرق على 104 سعرات حرارية، منها 75% دهون، بالإضافة إلى 513 ملغ من الصوديوم.

الأجبان المُصنّعة غالبًا ما تحتوي على مواد حافظة ومواد كيميائية إضافية، مما يجعلها أقل صحة من الأجبان الطبيعية. ولذلك، يُنصح بتجنب تناول الأجبان المُصنّعة مثل الجبن المعجون القابل للدهن، والجبن المعبأ في العلب، وشرائح الجبن المغلفة. من بين هذه الأنواع:

– جبن البارميزان المبشور المعبأ

– شرائح الجبن الأميركي المغلفة

– الجبن المعبأ في علب أو برطمانات

من المهم أن يكون لدينا وعي بتأثير الأجبان على صحتنا، والتأكد من اختيار الأنواع الأكثر صحة وتجنب تلك الغنية بالدهون المشبعة والصوديوم والمواد الكيميائية.