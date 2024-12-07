الأهلي أمام أورلاندو… تشكيل المارد الأحمر

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، تشكيل المارد الأحمر لمواجهة أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي، اليوم السبت، في دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة بين الأهلي وأورلاندو، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالبطولة القارية، على ملعب أورلاندو.

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب فرق شباب بلوزداد الجزائري، واستاد أبيدجان الإيفواري، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بفوز مثير على استاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2.

وبحسب موقع (بطولات) المصري، يسعى الأهلي في مباراة اليوم إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، أو على الأقل الخروج بنتيجة التعادل، للحفاظ على انطلاقته المميزة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، واستكمال مشواره نحو الحفاظ على اللقب الذي توج به في الموسم الماضي.

ويعود وسام أبو علي للتشكيل الأساسي بعد غيابه خلال الفترة الماضية بداعي الإصابة، ويعود أيضًا إمام عاشور لقيادة خط الوسط بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه من قبل المدير الرياضي محمد رمضان بسبب أزمته الأخيرة مع قائد الفريق محمد الشناوي.

تشكيل الأهلي أمام أورلاندو بايريتس بدوري أبطال إفريقيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد.خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

في الهجوم: رضا سليم، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي.