علامات تحذيرية من جسمك: هل تحتاج إلى تقليل السكر؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - متابعة بتول ضوا

يشير ارتفاع مستوى السكر في الدم، المعروف أيضًا بفرط سكر الدم، إلى أن الجسم لا يستطيع استخدام الجلوكوز (السكر) بشكل صحيح. على الرغم من أن هذا الارتفاع غالبًا ما يرتبط بمرض السكري، إلا أنه يمكن أن يحدث لأي شخص يتناول الكثير من السكريات المضافة.

العطش الشديد: يشعر الشخص بالعطش المستمر بسبب محاولة الجسم التخلص من السكر الزائد عن طريق الكلى.

التبول المتكرر: يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعطش الشديد، حيث يحاول الجسم التخلص من السكر الزائد عن طريق البول.

الإرهاق والتعب: يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى عدم قدرة الخلايا على الحصول على الطاقة اللازمة، مما يسبب الشعور بالتعب والإرهاق المستمر.

فقدان الوزن غير المبرر: على الرغم من زيادة الشهية، قد يفقد الشخص الوزن بسبب فقدان السوائل والسعرات الحرارية من خلال البول.

الالتهابات المتكررة: يضعف ارتفاع السكر في الدم الجهاز المناعي، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والالتهابات.

تغيرات في الرؤية: قد يسبب ارتفاع السكر في الدم تورمًا في العدسة، مما يؤدي إلى ضبابية الرؤية أو صعوبة التركيز.

البطء في التئام الجروح: يؤثر ارتفاع السكر في الدم على قدرة الجسم على إصلاح الأنسجة، مما يؤدي إلى بطء التئام الجروح والقروح.

تنميل وخدران في الأطراف: قد يشعر الشخص بتنميل وخدران في اليدين والقدمين، خاصة في الليل.

ارتفاع مستوى السكر في الدم على المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى العديد من المضاعفات الصحية الخطيرة، بما في ذلك:

مرض السكري: يمكن أن يتطور ارتفاع السكر في الدم إلى مرض السكري من النوع الثاني.

أمراض القلب: يزيد ارتفاع السكر في الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

أمراض الكلى: يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى تلف الكلى، مما يؤدي إلى الفشل الكلوي.

مشاكل في الأعصاب: يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى تلف الأعصاب، مما يسبب الألم والتنميل والخدران.

مشاكل في العين: يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى اعتلال الشبكية السكري، مما قد يؤدي إلى العمى.