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مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا…

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - تجري اليوم، السبت، المباريات الآتية في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وحسب توقيت مكة المكرمة:

أورلاندو بيراتس- جنوب إفريقيا× - مصر- المجموعة الثالثة- الساعة 16:00
مانيما انيون- جمهورية الكونغو × الرجاء الرياضي – المغرب-المجموعة الثانية- الساعة 16:00
استاد أبيدجان- ساحل العاج × شباب رياضي بلوزداد- الجزائر- المجموعة الثالثة- الساعة 19:00
مولودية الجزائر- الجزائر× يانغ أفريكانز – تنزانيا- المجموعة الأولى- الساعة 22:00
الجيش الملكي – المغرب × ماميلودي صن داونز- جنوب إفريقيا- المجموعة الثانية- الساعة 22:00

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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