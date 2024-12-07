مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا…

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - تجري اليوم، السبت، المباريات الآتية في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وحسب توقيت مكة المكرمة:

أورلاندو بيراتس- جنوب إفريقيا× الأهلي- مصر- المجموعة الثالثة- الساعة 16:00

مانيما انيون- جمهورية الكونغو × الرجاء الرياضي – المغرب-المجموعة الثانية- الساعة 16:00

استاد أبيدجان- ساحل العاج × شباب رياضي بلوزداد- الجزائر- المجموعة الثالثة- الساعة 19:00

مولودية الجزائر- الجزائر× يانغ أفريكانز – تنزانيا- المجموعة الأولى- الساعة 22:00

الجيش الملكي – المغرب × ماميلودي صن داونز- جنوب إفريقيا- المجموعة الثانية- الساعة 22:00