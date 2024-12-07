روددريجو يعود إلى قائمة مصابي ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - أعلن ريال مدريد الإسباني استبعاد 3 لاعبين من قائمة الفريق الأول قبل ساعات من مباراة جيرونا في الجولة الـ 16 من الليغا.

وأكد النادي الملكي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي استبعاد رودريجو مع لاعبين آخرين هما جونزالو وتشيما في اللحظات الأخيرة، دون أن يكشف سبب استبعاد رودريجو ولكن إذاعة (كادينا سير) أكدت أن اللاعب يعاني من إصابة عضلية في الساق اليسرى مع غموض حول مدة الغياب.

وبالتالي، ينضم رودريجو إلى قائمة المصابين لنادي ريال مدريد مرة أخرى مع فينيسيوس جونيور، داني كارفاخال، ديفيد ألابا، إيدير ميليتاو وأخيرًا إدواردو كامافينجا.