وصفة “التلبينة النبوية” على “تيك توك”.. كيف تؤثر على الصحة النفسية؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 12:55 مساءً - تصدرت “التلبينة النبوية” المصنوعة من الشعير مع الحليب والعسل، قائمة المواضيع الرائجة على منصة “تيك توك”، حيث يشارك المستخدمون تجاربهم حول فوائدها الصحية والنفسية. تُعتبر هذه الوصفة التقليدية جزءًا من التراث النبوي، إذ أوصى بها النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) لتخفيف الحزن وتهدئة النفس.

تساهم التلبينة في الحفاظ على صحة الشعر بفضل احتوائها على فيتامين “أ” و”ب12″. كما تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الذاكرة والتركيز نظرًا لاحتوائها على مادة “الكولين والزنك”. بالإضافة إلى ذلك، تدعم صحة الجلد لكونها غنية بفيتامين “ب المركب”. وتعتبر مفيدة لعضلة القلب، حيث تساهم في تقليل الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول المفيد.

لتحضير التلبينة، نحتاج إلى كوبين من الحليب، كوب من الماء، أربع ملاعق من الشعير المطحون، وملعقتين كبيرتين من العسل. نضع المكونات على النار ونخلطها لمدة خمس دقائق حتى تتكاثف، ثم نضيف قليلًا من الفانيليا كإضافة خاصة لتحسين الطعم. تُصب في وعاء وتُزين بالعسل والمكسرات.

تُعتبر التلبينة خيارًا صحيًا مثاليًا بفضل غناها بالألياف التي تُحسن حركة الأمعاء، بالإضافة إلى فيتامينات ب التي تدعم الصحة العامة.