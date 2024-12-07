هل يفكر ريال مدريد بإعادة ميجيل جوتيريز؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 12:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع الإسباني، ميجيل جوتيريز، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

جوتيريز يتواجد حالياً مع جيرونا ويقدم مستويات مميزة، ويتواجد ضمن خطط ريال مدريد، لتعزيز مركز الظهير الأيسر.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن ريال مدريد يتواجد ضمن قائمة الأندية المهتمة لضم اللاعب،

وأضافت الشبكة: “من الفالديبيباس يعتبرونه ‘لاعباً محلياً’ ويقدرون جودته وأدائه على أعلى مستوى. ومع ذلك، لم تكن هناك أي حقائق تظهر اهتمام النادي بإعادته، لكن هذا الأمر قد يتغير”.

ويعد جوتيريز من أبناء أكاديمية ريال مدريد، ويمتلك الميرنجي حق إعادة الشراء مقابل 8 مليون يورو، الصيف المقبل.