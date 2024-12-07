تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 12:55 مساءً - أصدر نادي إيفرتون، بياناً رسمياً، اليوم السبت، أعلن من خلاله تأجيل مباراته المقررة أمام ليفربول، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونشر النادي عبر حسابه: “تم تأجيل مباراة ديربي ميرسيسايد، التي كانت مقررة اليوم على ملعب جوديسون بارك، بسبب سوء الأحوال الجوية”.

وكانت قد أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تهب الرياح بسرعة قد تصل إلى 80 ميل في الساعة، وذلك على مستوى المناطق الساحلية.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، ويملك في رصيده 35 نقطة.