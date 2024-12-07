حلويات رمضانية: أصناف تقليدية وحديثة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 10:58 صباحاً - تنوع الحلويات في شهر رمضان

يكتسب شهر رمضان المبارك طابعاً خاصاً في حياة المسلمين حول العالم، فهو ليس فقط وقتاً للعبادة والصوم، ولكنه أيضا فرصة للمّ شمل العائلة حول مائدة الإفطار المليئة بالأطباق الشهية. ومن أبرز الأطباق التي تزيّن مائدة رمضان هي الحلويات، التي تتنوع ما بين تقليدية وحديثة لتلبي أذواق الجميع.

الحلويات التقليدية

تعد الحلويات التقليدية جزءاً لا يتجزأ من ثقافة رمضان، حيث تتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل. من بين أكثر الحلويات شهرة نذكر:

الكنافة: تعتبر الكنافة من الحلويات الرائدة في رمضان، وهي تتكون من عجينة شعرية محشوة بالقشطة أو الجبن، وتُسكب عليها الشيرة بعد الخبز.

القطايف: تُعرف القطايف بشكلها الهلالي، وتُحشى عادةً بالجوز أو الجبنة أو القشطة، ثم تُقلى أو تُخبز.

البسبوسة: تُصنع البسبوسة من السميد وتُرش بخليط من العسل أو الشيرة وتُخبز حتى تنضج.

الحلويات الحديثة

في العصر الحديث، ابتكر الطهاة مجموعة من الحلويات المبتكرة التي أضافت لمسة عصرية إلى مائدة رمضان. ومن أبرز هذه الحلويات:

الجاتوهات بالشوكولاتة والفاكهة: تعد هذه الحلوى خيارًا رائعًا لمحبي النكهات العصرية، حيث يُمكن تحضيرها بطرق مختلفة وبإضافات متنوعة مثل الفاكهة الموسمية أو الكريمة المخفوقة.

تشيز كيك البيت: يُمكن إعداد تشيز كيك بنكهات متعددة كالتوت أو المانجو أو النوتيلا، لتضفي تنوعًا فريدًا يستهوي الجيل الجديد.

التيراميسو بالقهوة العربية: يمثل هذا الطابق مزيجا شخصياً بين الطراز الإيطالي التقليدي والنكهة العربية المميزة، ليُلائم أذواق الذواقين في الشهر الفضيل.

نصائح لإعداد الحلويات الرمضانية

لضمان استمتاع عائلتك وضيوفك بأشهى الحلويات في رمضان، نقترح اتباع النصائح التالية:

الاستعداد المسبق: حضر بعض وصفات الحلويات وتخزينها في الثلاجة قبل قدوم رمضان بوقت كافٍ.

التجربة والتجديد: جرب مزج بعض النكهات الجديدة في الحلويات التقليدية لتقديم أطباق مميزة.

التوازن الغذائي: حاول تضمين مكونات صحية لضمان توازن السعرات الحرارية، خاصًة بعد يوم طويل من الصيام.

ختاماً، يبقى لشهر رمضان طعمه الخاص، الذي تتشاركه العائلات بحب وسعادة، مقدمين بوصلتهم الخاصة من الحلويات التي تجمع ما بين الأصالة والتجديد.