نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الفرنسي (14): موناكو يستقبل تولوز على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 08:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
ينزل فريق تولوز في ضيافة موناكو، اليوم السبت، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم.
اليوم أيضاً، ولحساب الجولة ذاتها، يلتقي نيس مع لوهافر الساعة 21:00، وأنجيه مع ليون الساعة 23:00.
أمس، فاز ليل على ستاد بريست 3-1، وتعادل أوكسير مع باريس سان جيرمان من دون أهداف.