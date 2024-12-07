الدوري الفرنسي (14): موناكو يستقبل تولوز

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 08:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق تولوز في ضيافة موناكو، اليوم السبت، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم.

اليوم أيضاً، ولحساب الجولة ذاتها، يلتقي نيس مع لوهافر الساعة 21:00، وأنجيه مع ليون الساعة 23:00.

أمس، فاز ليل على ستاد بريست 3-1، وتعادل أوكسير مع باريس سان جيرمان من دون أهداف.