الدوري الإيطالي (15): حوفنتوس في اختبار صعب أمام بولونيا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 08:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق تورينو في ضيافة جنوى، اليوم السبت، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم.

ويلعب اليوم أيضاً جوفنتوس مع بولونيا الساعة 20:00، وروما مع ليتشي الساعة 22:45.

أمس:

أتلانتا × ميلان 2-1

إنتر ميلان × بارما 3-1

ترتيب فرق المقدمة

1- أتلانتا: 34 نقطة

2- نابولي: 32 نقطة

3- إنتر ميلان: 31 نقطة

4- فيورنتينا: 28 نقطة

5- لاتسيو: 28 نقطة