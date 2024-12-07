نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (15): حوفنتوس في اختبار صعب أمام بولونيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 08:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
ينزل فريق تورينو في ضيافة جنوى، اليوم السبت، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم.
ويلعب اليوم أيضاً جوفنتوس مع بولونيا الساعة 20:00، وروما مع ليتشي الساعة 22:45.
أمس:
أتلانتا × ميلان 2-1
إنتر ميلان × بارما 3-1
ترتيب فرق المقدمة
1- أتلانتا: 34 نقطة
2- نابولي: 32 نقطة
3- إنتر ميلان: 31 نقطة
4- فيورنتينا: 28 نقطة
5- لاتسيو: 28 نقطة