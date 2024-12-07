اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري الإنكليزي (15): إيفرتون وليفربول في قمة نارية

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي (15): إيفرتون وليفربول في قمة نارية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 07:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، خمس مباريات في افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، حيث يلتقي إيفرتون مع ليفربول الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، وأستون فيلا مع ساوثهامبتون الساعة 18:00، وكريستال بالاس مع مانشستر سيتي بنفس التوقيت، وبرينتفورد مع نيوكاسل يونايتد الساعة 18:00 أيضاً، ومانشستر يونايتد مع نوتينغهام الساعة 20:30.

ويتصدر ليفربول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بـ 35 نقطة، يليه تشيلسي وآرسنال بـ 28 نقطة، مانشستر سيتي بـ 26 نقطة، وبرايتون بـ 23 نقطة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا