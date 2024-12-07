الدوري الإنكليزي (15): إيفرتون وليفربول في قمة نارية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 07:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، خمس مباريات في افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، حيث يلتقي إيفرتون مع ليفربول الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، وأستون فيلا مع ساوثهامبتون الساعة 18:00، وكريستال بالاس مع مانشستر سيتي بنفس التوقيت، وبرينتفورد مع نيوكاسل يونايتد الساعة 18:00 أيضاً، ومانشستر يونايتد مع نوتينغهام الساعة 20:30.

ويتصدر ليفربول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بـ 35 نقطة، يليه تشيلسي وآرسنال بـ 28 نقطة، مانشستر سيتي بـ 26 نقطة، وبرايتون بـ 23 نقطة.