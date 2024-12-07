متى تكون القهوة ضارة؟ الحالات التي يجب فيها تجنبها وحماية صحتك

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا

لا يمكن إنكار أن القهوة مشروب محبوب حول العالم، فهي تمنحنا الطاقة والنشاط وتساعدنا على التركيز. ولكن هل تعلم أن الإفراط في شرب القهوة أو شربها في بعض الحالات قد يكون ضارًا بالصحة؟ في هذا المقال، سنتحدث عن الحالات التي يجب فيها توخي الحذر عند شرب القهوة وكيفية الاستمتاع بها بأمان.

على الرغم من فوائدها العديدة، إلا أن القهوة تحتوي على مادة الكافيين التي قد تسبب بعض الآثار الجانبية عند الإفراط في تناولها أو في بعض الحالات الصحية. إليك بعض الحالات التي يجب فيها تجنب القهوة أو تقليل استهلاكها:

ارتفاع ضغط الدم: الكافيين يزيد من ضغط الدم، لذلك يجب على مرضى ارتفاع الضغط توخي الحذر وتقليل استهلاكهم للقهوة.

الأرق: الكافيين منبه قوي، لذلك يجب تجنب شرب القهوة قبل النوم مباشرة حيث قد يسبب الأرق وصعوبة في النوم.

مشاكل في المعدة: القهوة قد تزيد من حموضة المعدة وتسبب حرقة المعدة، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة تجنبها.

الحمل والرضاعة: يجب على الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل شرب القهوة، حيث أن الكافيين قد يعبر الحاجز الدموي المشيمي ويؤثر على الجنين أو الطفل الرضيع.

القلق والتوتر: الكافيين قد يزيد من الشعور بالقلق والتوتر، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه المشاكل تقليل استهلاكهم للقهوة.

أمراض القلب: قد يزيد الكافيين من ضربات القلب ويزيد من خطر الإصابة ببعض أمراض القلب، لذلك يجب على مرضى القلب استشارة الطبيب قبل شرب القهوة.