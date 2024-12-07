هل يسرق الواي فاي نومك؟.. تأثير الإشعاع الكهرومغناطيسي على صحتك”

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا

في عالمنا الرقمي المتسارع، أصبحت الأجهزة الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ونحن محاطون بشبكات واي فاي لا حصر لها. لكن هل تساءلت يومًا عن التأثير الصحي لهذه الشبكات، وخاصة على نومنا؟

تُصدر أجهزة الواي فاي موجات كهرومغناطيسية، وهي نوع من الإشعاع غير المؤين الذي يحيط بنا من جميع الجهات. وعلى الرغم من أن هذه الموجات ليست قوية بما يكفي لتسبب حروقًا مثل الأشعة السينية، إلا أن هناك أدلة متزايدة على أنها قد تؤثر على صحتنا، وخاصة على نومنا.

اضطرابات النوم: تشير العديد من الدراسات إلى وجود صلة بين التعرض للموجات الكهرومغناطيسية واضطرابات النوم، مثل الأرق وصعوبة النوم والاستيقاظ المتكرر خلال الليل.

تأثير على دورة النوم: يعتقد الباحثون أن هذه الموجات قد تتداخل مع الإيقاع البيولوجي للجسم، مما يؤدي إلى اضطراب في إنتاج هرمون الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

التوتر والقلق: يؤثر الحرمان من النوم على صحتنا النفسية، مما يزيد من الشعور بالتوتر والقلق والاكتئاب.

إيقاف تشغيل الواي فاي قبل النوم: تعتبر أبسط وأسهل طريقة لتقليل التعرض للإشعاع الكهرومغناطيسي خلال ساعات النوم.

إبعاد الأجهزة الإلكترونية عن غرفة النوم: حاول قدر الإمكان إبقاء الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر خارج غرفة النوم.

الاستثمار في أجهزة حجب الإشعاع: تتوفر في الأسواق منتجات مصممة لحجب الإشعاع الكهرومغناطيسي، مثل الستائر والملابس الخاصة.

خلق بيئة نوم هادئة: قم بتوفير بيئة نوم مظلمة وهادئة وخالية من أي مصادر ضوء أو صوت مزعجة.