الدوري النمساوي (16): تيرول يواجه شتورم غراتس

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، وغداً، مباريات المرحلة السادسة عشرة من الدوري النمساوي بكرة القدم، فيلعب اليوم، السبت، ريد بول سالزبورغ مع رابيد فيينا الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ووولفسبيرجر مع لاسك لينز بنفس التوقيت وتيرول مع شتورم غراتس الساعة 19:00 أيضاً.

وتستكمل مباريات هذه المرحلة غداً الأحد، حيث يلعب إي كي جراتزر مع هارتبيرغ، ولينز مع أوستريا كلاغنفورت، وأوستريا فيينا مع ألتاخ.

ويتصدر شتورم غراتس ترتيب فرق الدوري النمساوي بـ 33 نقطة، يليه أوستريا فيينا بـ 30 نقطة، رابيد فيينا بـ 27 نقطة، وولفسبيرجر بـ 23 نقطة، وريد بول سالزبورغ بـ 22 نقطة.