الدوري الاسكتلندي (16): سيلتك يلاقي هيبرنيان

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 05:01 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، السبت، خمس مباريات في الجولة السادسة عشرة من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، فيلعب أبردين مع سانت جونستون الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلتقي سيلتك مع هيبرنيان، ودندي يونايتد مع كيلمارنوك، وهارتس مع دندي، وسانت ميرين مع ماذرويل.

وتستكمل مباريات هذه الجولة بلقاء روس كاونتي وجلاسكو رينجرز غداً، الأحد، الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب فرق المقدمة

1- سيلتك: 40 نقطة

2- أبردين: 33 نقطة

3- جلاسكو رينجرز: 29 نقطة

4- دندي يونايتد: 23 نقطة

5- دندي: 19 نقطة

6- ماذرويل: 19 نقطة