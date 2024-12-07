العرقسوس السم الخفي المدمّر لصحة الشعر

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 02:55 صباحاً - مخاطر استخدام العرقسوس على صحة الشعر

العناية بالشعر هي جزء لا يتجزأ من الروتين الجمالي للكثير من الأشخاص. ومع ذلك، فإن بعض النصائح التقليدية قد تحمل في طياتها مخاطر مفاجئة لم نفكر فيها من قبل. من ضمن هذه المواد الميثلة للاستعمال التقليدي نجد العرقسوس، الذي على الرغم من فوائده العلاجية في بعض المجالات، إلا أن له تأثيرات سلبية غير متوقعة على صحة الشعر.

تأثير العرقسوس على فروة الرأس

يُعرف العرقسوس بخصائصه المضادة للالتهابات والتي تجعل الكثيرين يعتقدون أنه يمكن أن يدعم صحة فروة الرأس ويقلل من مشكلات القشرة والحكة. ومع ذلك، فإن الاستعمال المفرط أو غير السليم للعرقسوس يمكن أن يؤدي إلى:

حساسية فروة الرأس: بعض الأشخاص قد يعانون من الحساسية عند استخدام العرقسوس بشكل مباشر على الجلد، مما يؤدي إلى حكة واحمرار.

جفاف فروة الرأس: نظرًا لخواصه القابضة، قد يؤدي العرقسوس إلى جفاف فروة الرأس عند استخدامه بشكل مكثف وغير مخفف.

تأثير العرقسوس على بصيلات الشعر

بصيلات الشعر هي الأساس لنمو صحي للشعر، وتعاني بسرعة من أي تغيرات تحدث في فروة الرأس. قد يكون تأثير العرقسوس عليه كالتالي:

ضعف بصيلات الشعر: يؤدي الاستخدام المنتظم والمكثف للعرقسوس إلى تأثير سلبي على بصيلات الشعر، مما يجعلها هشة وأكثر عرضة للتساقط.

تباطؤ نمو الشعر: بعض الأبحاث تشير إلى أن استخدام العرقسوس يمكن أن يعيق نمو الشعر بشكل ملحوظ.

كيفية تجنب التأثيرات السلبية

للاستفادة من فوائد العرقسوس دون تعريض الشعر للخطر، يجب اتباع الخطوات التالية:

التخفيف بالماء: تجنب استخدام العرقسوس بتركيز عال، من الأفضل تخفيفه بالماء أو مزجه مع زيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند.

القيام باختبار حساسية: قبل استخدام العرقسوس، قم بوضع كمية قليلة على جزء صغير من الجلد لمراقبة أي ردود فعل تحسسية.

التوجيه من مختصين: استشارة متخصص في العناية بالشعر للحصول على نصائح دقيقة ومناسبة لحالتك الفردية.

في الختام، يجب أن ندرك أن العناية بالشعر تتطلب تحقيق توازن دقيق بين استخدام الطرق التقليدية والمستجدات العلمية، لذا من المهم الإلمام بتأثيرات المواد التي نستخدمها والبحث دائمًا عن نصائح وتحذيرات من متخصصين موثوقين للحفاظ على صحة شعرنا وفروة الرأس.