نصائح طبية للكشف عن العقم عند الرجال

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 01:57 صباحاً - فهم العقم عند الرجال: خطوة أساسية للعلاج الناجح

العقم عند الرجال هو حالة مرضية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الحياة الزوجية، وكثير من الأزواج قد يواجهون تحديات عند محاولة تحقيق الحمل. في هذا المقال، سنتطرق إلى بعض النصائح الطبية للكشف عن العقم لدى الرجال، وكيفية التعامل معه بفعالية.

ما هو العقم عند الرجال؟

العقم عند الرجال يُعرف بضعف القدرة على تحقيق الحمل بعد مرور عام على الزواج دون استخدام وسائل منع الحمل. يمكن أن يكون السبب في عدم القدرة على الإنجاب مشاكل في إنتاج الحيوانات المنوية، وظيفتها، أو انتقالها إلى البويضة.

علامات وأعراض العقم عند الرجال

على الرغم من أن العقم في بعض الحالات قد لا يُظهر أعراضًا واضحة، إلا أن هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود مشكلة:

مشاكل في الوظيفة الجنسية (مثل ضعف الانتصاب).

الشعور بألم أو تورم في المنطقة المحيطة بالخصيتين.

التغيرات في نمو الشعر أو بعض المشاكل الأخرى المتعلقة بالهرمونات.

قلة عدد الحيوانات المنوية أو جودتها.

كيف يمكن الكشف عن العقم عند الرجال؟

الكشف عن العقم يتطلب تعاونًا وثيقًا مع أطباء متخصصين، وفيما يلي بعض النصائح والإجراءات التي يمكن اتباعها:

استشارة الطبيب عندما تواجه صعوبة في تحقيق الحمل لتحديد الخطوات التالية.

إجراء فحوصات تحليل السائل المنوي لتقييم عدده وجودته وحركته.

فحص الجسم للبحث عن علامات قد تدل على مشاكل هرمونية أو عضوية.

التحقق من وجود دوالي الخصية، حيث يمكن أن تؤثر على جودة الحيوانات المنوية.

دور نمط الحياة في تحسين الخصوبة

بعض التغيرات في نمط الحياة قد يكون لها تأثير إيجابي على تحسين الخصوبة لدى الرجال:

تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية.

الحفاظ على وزن صحي وتجنب السمنة المفرطة.

الامتناع عن التدخين والكحول، حيث يمكن أن يؤثرا سلبًا على جودة الحيوانات المنوية.

القيام بنشاط بدني منتظم للمحافظة على الصحة العامة.

من المهم أن نعي أن العقم عند الرجال هو حالة قابلة للعلاج في العديد من الحالات، وكلما كان الاكتشاف والعلاج مبكرًا، كانت الفرص أفضل في تحقيق الحمل. لذا، من الضروري عدم التردد في استشارة الأخصائيين والبحث عن الدعم والتوجيه المناسبين.