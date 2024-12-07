الدوري الإيطالي: أتلانتا يفوز ويتصدر

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 12:59 صباحاً - فاز أتلانتا على ميلان بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم…

سجل هدفي أتلانتا شارل دي كيتيلاري (د 12) و أديمولا لوكمان (د 87)، وسجل هدف ميلان الوحيد الفارو موراتا (د 22).

ورفع أتلانتا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، وتجمد رصيد ميلان عند 22 نقطة في المركز السابع.

وفاز إنتر ميلان على بارما بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.. سجل أهداف إنتر ميلان فيديريكو ديماركو (د 40) ونيكولو باريلا (د 53) وماركوس تورام (د 66) وسجل هدف بارما ماتيو دارميان خطأ في مرماه (د 81).

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، وبقي رصيد بارما 15 نقطة في المركز الحادي عشر.