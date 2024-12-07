الدوري الفرنسي: أكسير يعادل سان جيرمان

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 12:59 صباحاً - استمر فريق باريس سان جيرمان في إهدار النقاط، ووصل إلى تعادله الرابع هذا الموسم بسقوطه 0-0 مع مضيفه أوكسير، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم.

وفي مباراة أخرى من نفس الجولة فاز ليل على ستاد بريست 3-1.

واستمر باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب فرق الدوري الفرنسي بـ 34 نقطة، يليه مارسيليا وليل وموناكو بـ 26 نقطة، وليون بـ 22 نقطة.