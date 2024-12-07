خطوات فعالة لخفض الدهون الثلاثية في الجسم

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 12:59 صباحاً - متابعة- يوسف اسماعيل

تُعتبر الدهون الثلاثية (triglycerides) إحدى أنواع الدهون الموجودة في الدم والتي تلعب دورًا حيويًا في التمثيل الغذائي للجسم. ومع ذلك، قد تتراكم هذه الدهون بشكل مفرط وتؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكري والسمنة. لذلك، من المهم اتباع خطوات فعالة لخفض مستوى الدهون الثلاثية في الدم وتحقيق توازن صحي للجسم.

خطوات خفض الدهون الثلاثية:

1. تعديل النظام الغذائي:

– تقليل استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والكربوهيدرات السريعة الامتصاص مثل المقليات والحلويات والمعجنات.

– زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين النباتي مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

– التركيز على الزيوت النباتية الصحية مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا.

– تناول الأسماك الدهنية مرتين على الأقل في الأسبوع لما لها من فوائد في خفض الدهون الثلاثية.

2. ممارسة التمارين الرياضية:

– القيام بأنشطة هوائية منتظمة مثل المشي والجري والسباحة لمدة 30-60 دقيقة يوميًا.

– إدراج تمارين المقاومة مثل رفع الأثقال لبناء العضلات وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

– التركيز على ممارسة التمارين بشكل منتظم وليس فقط عند الشعور بالحاجة.

3. إدارة الضغط والتوتر:

– ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل لتخفيف مستويات الضغط.

– الحصول على قسط كاف من النوم وتجنب النوم المتقطع أو قليل.

– إدارة المسؤوليات والضغوطات اليومية بشكل أفضل.

4. المراقبة الدورية للفحوصات الطبية:

– إجراء فحوصات دورية للتحقق من مستوى الدهون الثلاثية في الدم.

– التواصل مع الطبيب لمناقشة النتائج والحصول على التوجيهات المناسبة.

– اتباع توصيات الطبيب فيما يتعلق بالعلاجات الدوائية إذا لزم الأمر.