أسباب نزيف سرة البطن وكيفية التعامل معها

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:53 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

سرة البطن هي جزء من جسم الإنسان لا يُغفل أهميته، فهي تمثل موقع اتّصال الجنين بالأم خلال فترة الحمل. بعد الولادة، يتم قطع الحبل السُرّي عند سرة البطن، والذي كان يُمدّ الجنين بالغذاء والأكسجين خلال فترة الحمل.

في بعض الأحيان، قد يحدث نزيف من سرة البطن، الأمر الذي يتطلب عناية فورية للتعامل مع هذه المشكلة.

أسباب نزيف سرة البطن:

1. عدم التئام الحبل السُرّي بشكل صحيح: بعد قطع الحبل السُرّي، يتوقع أن يلتئم الموقع بشكل طبيعي. ولكن في بعض الحالات، قد لا يلتئم هذا الموقع بشكل كامل، مما يؤدي إلى نزيف مستمر من سرة البطن.

2. التهاب سرة البطن: قد يحدث التهاب في موقع سرة البطن نتيجة لعدم النظافة الكافية أو الإصابة بعدوى ما. هذا الالتهاب قد يؤدي إلى نزيف من السرة.

3. ظهور ورم أو نمو غير طبيعي: في بعض الحالات، قد يظهر ورم أو نمو غير طبيعي في منطقة سرة البطن، والذي قد يؤدي إلى نزيف من هذه المنطقة.

4. الإصابة بحالات طبية أخرى: في بعض الأحيان، قد يكون نزيف سرة البطن ناتجًا عن حالات طبية أخرى كاضطرابات في التخثر الدموي أو تضخم الكبد أو أمراض أخرى.

طرق التعامل مع نزيف سرة البطن:

1. الضغط على موقع النزيف: في حالة ملاحظة نزيف من سرة البطن، يجب الضغط بإصبع على موقع النزيف بشكل ثابت لمدة 5-10 دقائق للمساعدة على إيقاف النزيف.

2. تطبيق مطهر موضعي: بعد إيقاف النزيف، يجب تطهير موقع السرة باستخدام مطهر موضعي كالكحول أو محلول ملحي معقّم للمساعدة على التئام الموقع.

3. استشارة الطبيب: في حالة استمرار النزيف أو تكراره، يجب استشارة الطبيب على الفور للتشخيص والعلاج المناسب. قد يحتاج الأمر إلى إجراء فحوصات إضافية أو تلقي العلاج المناسب.

4. اتّباع نصائح الطبيب: في حالة وصف الطبيب علاجًا ما، يجب الالتزام به بدقة للمساعدة على التئام موقع السرة وإيقاف النزيف.