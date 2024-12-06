تجنبيها.. مخاطر التخلص من النمش بالليزر وطرق الوقاية منها

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:53 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

في عالمنا المعاصر، تسعى الكثير من النساء إلى إيجاد طرق سريعة وفعالة للتخلص من النمش، وقد باتت تقنية إزالة النمش بالليزر واحدة من أكثر الخيارات شيوعًا.

على الرغم من أنها قد تبدو حلاً سحريًا لهذه المشكلة، إلا أنه من المهم أن ندرك المخاطر المحتملة المرتبطة بهذه العملية.

أولاً، يجب التأكيد على أن النمش هو شكل طبيعي من أشكال تصبغ الجلد، وليس عيبًا أو مشكلة صحية. إن إزالته بالليزر قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك:

1. تلف الجلد: إن التعرض المفرط للإشعاع الليزري قد يؤدي إلى حروق وتشوهات في الجلد، مما قد يسبب ندبات وتغيرات دائمة في لون البشرة.

2. الالتهابات والعدوى: إن إجراء هذه العملية دون إشراف طبي مناسب قد يؤدي إلى حدوث التهابات وعدوى خطيرة في المنطقة المعالجة.

3. زيادة حساسية البشرة: قد تؤدي إزالة النمش بالليزر إلى زيادة حساسية البشرة تجاه أشعة الشمس، مما يزيد من خطر الإصابة بحروق شمسية والإصابات الأخرى.

4. التأثير على المناعة: هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن إزالة النمش بالليزر قد تؤثر على نظام المناعة في الجسم، مما قد يزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض.

علاوة على ذلك، فإن عملية إزالة النمش بالليزر ليست رخيصة، وقد تكلف مئات الدولارات للعملية الواحدة. كما أنها قد تتطلب العديد من الجلسات لتحقيق النتائج المرغوبة.

بدلاً من ذلك، هناك طرق أكثر أمانًا وفعالية للتعامل مع النمش، مثل استخدام مستحضرات التبييض الطبيعية، أو الوقاية من أشعة الشمس، أو حتى قبول النمش كجزء من جمال البشرة الطبيعي. إن اتباع نهج متزن وشامل للعناية بالبشرة هو الخيار الأفضل على المدى الطويل.