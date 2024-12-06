اتبعيها.. كيفية التعامل مع جلطة الساق والوقاية منها

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:53 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

جلطة الساق، أو ما يعرف طبيًا باسم الأوردة الدموية السطحية، هي حالة طبية شائعة تنتج عن تجمع جلطة دموية في أوردة الساق. هذه الحالة يجب التعامل معها بحرص وفعالية لتجنب المضاعفات الخطيرة.

في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل كيفية التعامل مع جلطة الساق بطريقة صحيحة وآمنة.

أسباب جلطة الساق:

يمكن أن تحدث جلطة الساق لعدة أسباب، بما في ذلك الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، الإصابات، الحمل، تناول بعض الأدوية، وعوامل وراثية. وجود أي من هذه العوامل يزيد من خطر الإصابة بجلطة الساق.

الأعراض والتشخيص:

أبرز أعراض جلطة الساق هي ألم في الساق، تورم، احمرار، وحرارة في المنطقة المصابة. في بعض الحالات، قد تنتشر الجلطة إلى الرئة مما يسبب صعوبة في التنفس. عند ظهور أي من هذه الأعراض، يجب الذهاب فورًا إلى الطبيب للفحص والتشخيص. سيقوم الطبيب بإجراء فحوصات مثل الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية للتأكد من وجود جلطة.

العلاج والإدارة:

إن التعامل المبكر مع جلطة الساق أمر بالغ الأهمية لتجنب المضاعفات الخطيرة. يتضمن العلاج عادةً تناول أدوية مضادة للتخثر لإذابة الجلطة، باإلضافة إلى ارتداء جوارب طبية لضغط الساق. في بعض الحالات، قد يتطلب الأمر إجراء عملية جراحية لإزالة الجلطة. يجب أيضًا الحرص على الراحة والإقلال من الحركة في الساق المصابة.

الوقاية والنصائح الوقائية:

توجد بعض الخطوات الوقائية التي يمكن اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بجلطة الساق، مثل تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة، وارتداء جوارب طبية لتحسين الدورة الدموية. كما يجب تجنب التدخين وتناول الأدوية المسببة للجلطات عند الإمكان. في حالة السفر لفترات طويلة، من المهم القيام بتمارين تحريك الساقين أثناء الرحلة.