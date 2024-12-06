مانشستر سيتي يعلن غياب 4 لاعبين عن مواجهة كريستال بالاس

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - أعلن بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، غياب أربعة لاعبين عن مواجهة كريستال بالاس، غداً السبت، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.

واللاعبون الذين سيغيبون هم: فيل فودين، جون ستونز، ناثان آكي وماتيو كوفاسيتش..

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز بـ 26 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المتصدر ليفربول.