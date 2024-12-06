مديحة كنيفاتي تنضم الى مسلسل حبق

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - اعلنت الفنانة السورية مديحة كنيفاتي انضمامها الى مسلسل حبق الذي من المقرر أن يتم عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم 2025.

وشاركت مديحة عبر خاصية الستوري في انستغرام، صورة لسيناريو دورها في العمل، مرفق بتعليق:” مسلسل حبق”.

الجدير ذكره أن مسلسل حبق من تأليف بلال شحادات وباسم السلكا، واخراج باسم السلكا، ويلعب بطولته كل من كاريس بشار ومهيار خضور و سلوم حداد ونظلي الرواس وفادي صبيح و يزن خليل و أمانة والي.