نوير وجنابري يغيبان عن لقاء هايدنهايم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - يغيب كلّ من الحارس مانويل نوير، والجناح سيرجي جنابري عن بايرن ميونيخ خلال مواجهة هايدنهايم غداً، السبت، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، وفقاً لما أعلنه مدرب الفريق فينسنت كومباني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

وأوضح كومباني: يعاني نوير من مشاكل في ضلوعه، بينما يغيب جنابري عن الملاعب بسبب مشكلة في الركبة.

ويتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب الدوري الألماني بـ 30 نقطة من 12 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الوصيف آينتراخت فرانكفورت.