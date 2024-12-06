باولو سوزا: اللاعبون يقدمون كل ما يملكون

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - تحدث باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي الإماراتي، عن أهمية مباراة فريقه ضد خورفكان، الأحد، في الجولة التاسعة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين، وقال المدرب البرتغالي، في المؤتمر الصحفي التقديمي: نعود إلى الدوري المحلي، وهي منافسة مختلفة، بعد الفراغ من الاستحقاق الآسيوي.. نريد الاستمرار في عملنا، ببناء الفرص بشكل مكثف، وأن نكون أكثر فعالية في الثلث الأخير من الملعب، حتى نتمكن من تحقيق الفوز.

وجدد المدرب ثقته بلاعبي الفريق الذين يحرصون على تقديم كل ما يملكون، ويحققون نتائج طيبة، معرباً عن شكره للجماهير التي تساند الفريق في كل الأحوال.