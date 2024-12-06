السجن لمدة 6 سنوات لسيدة مصرية مدانة ب 6 عمليات نصب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - حكمت محكمة مصرية بالسجن لمدة 6 سنوات على السيدة المعروفة إعلاميًا بـ”مستريحة المطابخ”، بعد إدانتها في 6 قضايا نصب واحتيال، مع إلزامها بدفع تعويض مدني قدره 101 ألف جنيه.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة استولت على حوالي 10 ملايين جنيه من ضحاياها، حيث قامت بخداعهم من خلال تقديم خدمات تصنيع مطابخ منزلية بأسعار أقل من السوق.

ووفقًا لتصريحات المحامي نبيل إسحق، فقد استخدمت المتهمة الإعلانات لجذب العديد من العملاء، مما دفعهم لدفع مقدمات لحجز المطابخ، ثم استولت على الأموال دون تقديم أي خدمات.

وأشار إسحق إلى أن المتهمة أنشأت مقرًا لشركتها في إحدى مناطق محافظة الجيزة لتسويق مشروعها الوهمي، مما ساعدها في خداع عدد كبير من الأشخاص.

تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من قضايا الاحتيال المشابهة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، مثل قضية “مستريحة الأدوات المنزلية” في محافظة الغربية، و”مستريح قليوب” الذي استولى على أموال 15 شخصًا في محافظة القليوبية.

وأكدت السلطات المصرية أنها مستمرة في ملاحقة مثل هذه القضايا، حيث تم القبض على جميع المتورطين في هذه الحوادث.