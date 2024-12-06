آرني سلوت: مواجهة إيفرتون (أمر خاص)!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - تحدث آرني سلوت، مدرب فريق ليفربول في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إيفرتون في الدوري الإنكليزي، غداً السبت.

وقال سلوت: أعتقد أن المباراة ستكون خاصة للجميع، المشجعون واللاعبون والمديرون الفنيون، المشاركة في هذه المباراة أمر خاص، من الرائع فقط أن تحصل على النتيجة، لذا فهذا ما نركز عليه.

وأكد سلوت: يجب أن نكون مستعدين لمباراة صعبة، فريق جيد الإدارة وسيكون صوت الجماهير مثل صوت جماهير نيوكاسل، وربما أعلى، يجب أن نكون مستعدين.