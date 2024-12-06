إدانة المغني السوري محسن الفراتي بسبب “المحتوى غير اللائق”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - أفادت تقارير إعلامية عراقية في الساعات الأخيرة بإدانة القضاء العراقي للمغني السوري محسن الفراتي، بتهمة تقديم محتوى غير لائق وأغانٍ تتعارض مع تقاليد المجتمع العراقي.

وفي التفاصيل، أصدرت المحكمة الجنائية في منطقة “الكرخ” غرب بغداد حكمها بإدانة الفراتي، بعد مراجعة شاملة لإجراءات اللجنة المعنية في وزارة الداخلية العراقية، وذلك وفقاً للمادة 403 من قانون العقوبات العراقي.

وأوضح مصدر أمني عراقي أن الحكم صدر بعد مناقشات مطولة حول القضية، في إطار جهود السلطات العراقية لمكافحة المحتوى غير اللائق وصانعيه، بهدف الحفاظ على العادات والتقاليد المجتمعية.

يُذكر أن السلطات العراقية كانت قد اعتقلت المغني السوري في يونيو/حزيران الماضي، ضمن حملة صارمة أطلقتها لجنة المحتوى غير اللائق التابعة لوزارة الداخلية.

تستهدف هذه الحملة التصدي للمحتوى الذي يتعارض مع الأخلاق العامة والقيم المجتمعية.

كما تجدر الإشارة إلى أن السلطات العراقية قد عززت مؤخراً من إجراءاتها ضد صناع المحتوى غير اللائق، وأصدرت أحكاماً عدة بحق شخصيات بارزة في هذا السياق.