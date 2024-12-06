رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب يتخطى 22 مليار درهم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

تخطى رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب، حاجز 22 مليار درهم نهاية أغسطس؛ إذ ارتفع بنحو 3.5% على أساس شهري ليصل إلى 22.021 مليار درهم مقارنة بـ21.28 مليار درهم نهاية يوليو، فيما نما رصيده الذهبي منذ بداية العام بنسبة تتجاوز 21.3% وذلك مقارنة بمستواه عند 18.147 مليار درهم نهاية العام الماضي.

ووفقاً لـ”وام”، وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، بلغت قيمة الودائع تحت الطلب 1.05 تريليون درهم نهاية أغسطس الماضي، منها 767.089 مليار بالعملة المحلية، فيما بلغت قيمة الودائع الادخارية 303.714 مليار درهم، منها نحو 254 مليار درهم بالعملة المحلية، ووصلت قيمة الودائع لأجل إلى 886.661 مليار درهم منها 524.73 بالعملة المحلية.

وأظهرت النشرة الإحصائية ارتفاع خطابات الضمان على أساس شهري إلى 95.478 مليار درهم نهاية أغسطس مقارنة بـ95.2 مليار درهم نهاية يوليو السابق.

أما بالنسبة لصافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، فقد ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2.54% إلى 1.305 تريليون درهم، مقارنة بـ1.273 تريليون درهم نهاية يوليو السابق، فيما بلغت نسبة الارتفاع منذ بداية العام الجاري نحو 14% وذلك مقارنة بـ1.145 تريليون درهم نهاية ديسمبر من العام الماضي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية الصادرة اليوم أيضاً، أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية “UAEFTS” تجاوزت 12.746 تريليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وتوزعت التحويلات عبر النظام بواقع 8.038 تريليون درهم نفذتها البنوك، و4.708 تريليون درهم نفذها المتعاملون.

وخلال أغسطس وحده بلغت قيمة تحويلات البنوك أكثر من تريليون تردهم، فيما بلغت تحويلات المتعاملين نحو 604 مليارات درهم.

وأظهرت إحصائية العمليات المصرفية أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها، تخطت 873.696 مليار درهم توزعت على 14.9 مليون شيك خلال ثمانية أشهر.

وبلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس نحو 136 مليار درهم، فيما بلغت الإيداعات النقدية لديه نحو 126.25 مليار درهم.