أفضل المدن للنوم”: اكتشف القائمة والمعايير

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:02 صباحاً - أظهرت الأبحاث أن النوم الجيد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة، ولكن تحقيق ذلك يتطلب مراعاة عدة عوامل، مثل الحالة الصحية، وبيئة غرفة النوم، ومستوى التوتر، وحتى الموقع الجغرافي.

ومن المثير للاهتمام أن هناك قوائم تصنف أفضل المدن للنوم بناءً على معايير متنوعة مثل التلوث الضوئي والضوضاء وجودة الهواء. ومع ذلك، يشير أطباء النوم إلى أن هناك عوامل إضافية تجعل بعض المدن أكثر ملاءمة للنوم.

أفضل المدن للنوم

سان خوسيه، كاليفورنيا:تتميز بانخفاض مستويات التلوث الضوئي والهوائي، بالإضافة إلى نمط حياة نشط بين سكانها.

مينيابوليس، مينيسوتا: تتمتع بجودة هواء ممتازة ونسبة بطالة منخفضة، مما يساهم في خلق بيئة اجتماعية جيدة تشجع على النشاط البدني.

دنفر، كولورادو: معروفة بجوها النظيف ونشاط سكانها الكبير.

أوستن، تكساس: تتميز بانخفاض مستويات التلوث ودعم نمط حياة صحي ونشط.

ميلووكي، ويسكونسن:تشتهر بجودة هوائها ووجود عدد كبير من الصالات الرياضية المتاحة.