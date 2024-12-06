سلطة الشمندر: وصفة سريعة بخطوات بسيطة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:02 صباحاً - مقدمة عن سلطة الشمندر

تعتبر سلطة الشمندر واحدة من الأطباق الجانبية الصحية والمغذية التي يمكن إعدادها بكل سهولة وسرعة. يمتاز الشمندر بفوائده الصحية الكثيرة، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، كما أنه يتمتع بطعم مميز ولون جذاب يضيف لمسة جمالية لأي طاولة طعام.

المكونات المطلوبة

لإعداد سلطة الشمندر، ستحتاج إلى المكونات البسيطة التالية:

3 حبات شمندر متوسطة الحجم، مسلوقة ومقطّعة إلى مكعبات.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

فص ثوم مفروم ناعم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

بقدونس مفروم للتزيين.

رشة من السمسم (اختياري).

طريقة التحضير

إعداد سلطة الشمندر لا يتطلب الكثير من الوقت أو الجهد، وهي وصفة مثالية لمن يبحثون عن وجبة سريعة وصحية. إليك خطوات التحضير:

خطوة 1: إعداد الشمندر

1. ابدأ بغسل حبات الشمندر جيداً ثم قشرها.

2. ضع الشمندر في قدر مع الماء واتركه حتى يغلي.

3. استمر في غلي الشمندر حتى يصبح طرياً (حوالي 30-40 دقيقة).

4. بعد الطهي، قم بتقطيع الشمندر إلى مكعبات صغيرة.

خطوة 2: تحضير التتبيلة

1. في وعاء صغير، امزج زيت الزيتون، عصير الليمون، الثوم المفروم، والملح والفلفل.

2. تأكد من خلط المكونات جيداً حتى تمتزج النكهات.

خطوة 3: دمج المكونات

1. ضع مكعبات الشمندر في وعاء تقديم مناسب.

2. اسكب التتبيلة المعدة فوق قطع الشمندر وقلّب بلطف لضمان توزيع التتبيلة بشكل متساوٍ.

3. قم بتزيين السلطة بالبقدونس المفروم والسمسم إذا كنت ترغب في ذلك.

فوائد سلطة الشمندر الصحية

لا تقتصر جاذبية سلطة الشمندر على طعمها اللذيذ فحسب، بل تقدم أيضاً عدداً من الفوائد الصحية، كما يلي:

تحسين عملية الهضم بفضل احتوائها على الألياف الغذائية.

تعزيز صحة القلب لوجود مضادات الأكسدة مثل البيتالين.

المساهمة في خفض ضغط الدم بسبب غناها بالنترات الطبيعية.

ختاماً

سلطة الشمندر هي إضافة رائعة لأي وجبة، تقدم مزيجاً مثالياً من النكهات والفوائد الصحية. سواء كنت تقدمها كوجبة جانبية أو كوجبة خفيفة، ستجد هذه الوصفة البسيطة والسريعة من الخيارات المفضلة لديك في المطبخ. جرب تحضيرها واستمتع بالنكهة الطازجة والمتجددة.