تحذير من المخاطر الصحية لإعادة استخدام العبوات البلاستيكية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:02 صباحاً - حذر فريق من العلماء من المخاطر الصحية الكبيرة التي قد تنجم عن إعادة استخدام عبوات المياه البلاستيكية وأوعية الوجبات الجاهزة. وأكد الباحثون أن هذه العبوات، التي تم تصميمها للاستخدام لمرة واحدة فقط، قد تؤدي إلى تسرب جزيئات بلاستيكية صغيرة ومواد كيميائية سامة إلى الأطعمة والمشروبات، خاصة عند تعرضها للحرارة أو الشمس أو إعادة ملئها بالماء.

يمكن أن يشكل هذا التسرب تهديدًا كبيرًا لصحة الإنسان على المدى الطويل.

وأوضحت الباحثة شيري ماسون، أستاذة الاستدامة في جامعة ولاية بنسلفانيا، أن البلاستيك يحتوي على حوالي 16,000 مادة كيميائية، منها 4,200 مادة تعتبر شديدة السمية، وفقًا لتصنيفات وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA).

من بين هذه المواد، توجد الجزيئات البلاستيكية النانوية التي يصعب رؤيتها بالعين المجردة، والتي يمكن أن تتسلل إلى الجسم عبر الجهاز الهضمي وتصل إلى الدم والكبد والدماغ، مما يشكل خطرًا كبيرًا على وظائف هذه الأعضاء الحيوية.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة كولومبيا أن زجاجة مياه واحدة قد تحتوي على حوالي 240,000 جزيء بلاستيكي، مما يبرز خطورة هذه المشكلة.