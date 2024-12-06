شوربة الدجاج بالأعشاب: صحية ولذيذة وسيحبها أطفالك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - فوائد شوربة الدجاج بالأعشاب

تعتبر شوربة الدجاج بالأعشاب من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم. فهي ليست مجرد وجبة لذيذة تفتح الشهية، بل تحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية التي تساعد في تعزيز المناعة وتحسين الصحة العامة. تحتوي هذه الشوربة على الدجاج الذي يعتبر مصدرًا ممتازًا للبروتينات، والأعشاب التي تضيف نكهة طبيعية وفوائد صحية إضافية.

لماذا تعتبر خياراً صحيًا لأطفالك؟

الأطفال عادة ما يكونون انتقائيين في اختياراتهم الغذائية، ولكن شوربة الدجاج بالأعشاب تقدم لهم وجبة غنية ومتكاملة. تقدم الدجاجة البروتين الأساسي لبناء العضلات والعظام، في حين أن الأعشاب مثل البقدونس والزعتر تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض.

مكونات بسيطة لصحة متكاملة

تحضير شوربة الدجاج بالأعشاب لا يتطلب مكونات معقدة أو باهظة الثمن. يمكنك تجهيزها بالمكونات التالية:

قطع من صدور الدجاج أو الفخذين

بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

جزرة، مقطعة إلى قطع صغيرة

عصا كرفس، مفرومة

فصوص من الثوم، مفرومة

ماء أو مرق دجاج

أعشاب طازجة من اختيارك (زعتر، بقدونس، كزبرة)

ملح وفلفل للتذوق

طريقة التحضير

تحضير شوربة الدجاج بالأعشاب يعد تجربة بسيطة وسريعة. إليك خطوات التحضير:

1. في قدر عميق، قومي بتسخين القليل من الزيت ثم أضيفي البصل وقلّبيه حتى يصبح شفافاً.

2. أضيفي الثوم والجزر والكرفس، واستمري في التقليب لبضع دقائق حتى تتمازج النكهات.

3. أضيفي قطع الدجاج وقلّبيه حتى يتغير لونه ويصبح شبه ناضج.

4. اسكبي الماء أو المرق فوق المكونات واتركيها لتغلي.

5. بعد أن تبدأ الشوربة بالغليان، قلّلي الحرارة واتركيها لتنضج لمدة 30 دقيقة.

6. أضيفي الأعشاب الطازجة قبل خمس دقائق من انتهاء الطهي لتحصلي على نكهة زكية.

7. ضعي الملح والفلفل حسب الرغبة.

ختاماً

تعد شوربة الدجاج بالأعشاب خيارًا مميزًا للعائلة بأكملها، فهي تجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية العالية. ستلاحظين أن أطفالك سيحبونها بفضل سهولة تناولها ومذاقها اللذيذ. جربيها اليوم وتمتعي مع عائلتك بوجبة صحية ومغذية!