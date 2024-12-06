وصفة ولا أشهى لتحضير الفاصولياء والأرز

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - طريقة تحضير الفاصولياء والأرز: وجبة غنية بالعناصر الغذائية

تعد الفاصولياء والأرز من الأطباق الشهيرة في العديد من الثقافات حول العالم، وهي وجبة مثالية لأولئك الذين يبحثون عن وجبة غنية بالبروتينات والألياف. يجمع هذا الطبق بين نكهة القوام الكريمي للفاصولياء والأرز الناعم، مما يجعله خيارًا لذيذًا ومغذيًا للغداء أو العشاء.

المكونات المطلوبة

لتحضير هذه الوصفة، ستحتاج إلى المكونات التالية:

كوبان من الفاصولياء البيضاء أو الحمراء، مسلوقة ومصفاة

كوبان من الأرز الأبيض أو البني

بصلة متوسطة الحجم، مفرومة ناعمًا

فصان من الثوم، مهروسان

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملح وفلفل حسب الرغبة

أربع أكواب من الماء أو مرق الخضروات

خطوات التحضير

تحضير الفاصولياء

1. في مقلاة كبيرة، قم بتسخين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على نار متوسطة.

2. أضف البصل المفروم وقلب حتى يصبح شفافًا.

3. أضف الثوم المهروس واستمر في التقليب لمدة دقيقة إضافية.

4. أضف الفاصولياء المسلوقة، الكمون، والكزبرة، ثم قلّب المكونات حتى تمتزج النكهات جيدًا.

5. اترك الخليط يطهى لمدة 5 دقائق أخرى مع التحريك المستمر، ثم أضف الملح والفلفل.

تحضير الأرز

1. في قدر كبير، قم بتسخين ملعقة أخرى من زيت الزيتون ثم أضف الأرز وقلّب لمدة دقيقتين حتى يتغطى الأرز بالزيت.

2. أضف الماء أو مرق الخضروات واترك الأرز يطهى حتى يبدأ الماء في الغليان.

3. خفف الحرارة وغطِ الوعاء، ودع الأرز يطهى على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة حتى ينضج تمامًا.

تقديم الوجبة

1. في طبق تقديم كبير، ضع طبقة من الأرز ثم أضف الفاصولياء المطبوخة فوقها.

2. يمكنك تزيين الطبق ببعض البقدونس أو الكزبرة المفرومة لإضفاء نكهة إضافية وجمال للأطباق.

3. يُقدم الطبق ساخنًا بجانب سلطة طازجة أو زبادي للحصول على وجبة متكاملة.

استمتع بتناول الفاصولياء والأرز كوجبة متكاملة ذات قيمة غذائية عالية وبنكهات لذيذة ستنال إعجاب جميع أفراد العائلة. تجربتك في تحضير هذا الطبق ستضيف إلى مطبخك وصفة جديدة ومحبوبة.