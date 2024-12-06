فلوريدا تستضيف غدا كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

يستضيف مضمار جلف ستريم بارك في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم غدٍ “السبت”، منافسات المحطة الـ 15 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها رقم 31.

وبحسب “وام”، يقام السباق في ولاية فلوريدا للمرة الأولى بعد تنظيم الحدث في السنوات السابقة في مضمار تشرشل داونز بولاية كنتاكي ومضمار بيملكو بولاية ميرلاند، لتواصل الكأس رسالتها الداعمة للملاك والمربين للخيل العربية في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يسهم في تسليط الضوء على المكانة التاريخية للحدث وقيمته كأكبر وأعرق سلسلة لسباقات الخيول العربية الكلاسيكية في العالم، ولا سيما أن جولاتها تقام في أهم المضامير العالمية وأكبر المهرجانات والسباقات.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء ، رئيس ديوان الرئاسة، لإعلاء ورفعة شأن الخيل العربي والحفاظ على هذا الإرث الأصيل واستدامة خطط رعايته واقتنائه في كافة دول العالم.

وتشهد تلك المحطة مشاركة أفضل الخيول العربية في الولايات المتحدة الأمريكية للمنافسة على اللقب المهم، حيث يقام السباق لمسافة 1700 متر رملي للفئة الأولى والمخصص للخيول من عمر أربع سنوات فأكثر، حيث تجمع المحطة الأمريكية نخبة مرابط الخيل وأقوى الخيول المصنفة وكبار الملاك والمدربين والفرسان في واحدة من المواجهات الكبيرة والمميزة.

ويتصدر قائمة المرشحين بطل العام الماضي “دايموند جيم” المنحدر من نسل “بيرنينج ساند X تراميس بيرل بنت سيفيلا تراميث”، وتعود ملكيته لجو وبيتي جيليس وتحت إشراف المدرب جيرنستو توريس وقيادة الفارس كارول سيدنو، كما تتواجد في قائمة المرشحين كل من : “ ‘دريم سيك ‘ للمالك كوري سولتاو وتيري إيتون الذي يشرف على تدريبه أيضا، فيما يقوده الفارس هوجو هيريرا، و ‘آر بي ماليكسيس‘ للمالك روزبروك فارم، وتحت إشراف المدرب جيرنستو توريس وقيادة الفارس أنارديس رودريجيز ، إضافة إلى ‘دبليو ام إيه بيج بيبي‘ للمالك ريتا ديليون وتحت إشراف المدرب روبرت كالفرت وقيادة الفارس رايلو جوتيريز ”.

كما تضم القائمة كل من : فليتس إيه اس اي ، ودبليو إم إيه سموك سيجنال ، وجاجمان، وإيه إيه تيك تشانس ، وآر بي ماذرلود.