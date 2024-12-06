لاعب النصر يفوز بجائزة (سامبا) الذهبية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - ذكر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي على منصة (إكس)، فوز لاعبه الشاب ويسلي جاسوفا، بجائزة (سامبا) الذهبية، التي تمنح لأفضل لاعب برازيلي تحت 20 عاماً حول العالم.

وانضم ويسلي، (19 عاماً)، إلى النصر مطلع الموسم الجاري، قادما من كورينثيانز البرازيلي، وقيده النادي السعودي كلاعب أجنبي تحت سن 21 عاماً.

ولعب ويسلي مع النصر 10 مباريات، في كل البطولات منذ بداية الموسم، سجل خلالها هدفاً واحداً وصنع اثنين.