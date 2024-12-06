أخطاء قاتلة! 5 أطعمة لا تضعها في باب الثلاجة أبداً

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:53 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل تعتقد أن وضع أي نوع من الطعام في باب الثلاجة أمر طبيعي؟ قد تفاجئك الحقيقة! هناك بعض الأطعمة التي تتأثر بشكل كبير بدرجات الحرارة المتغيرة في باب الثلاجة، مما قد يؤدي إلى فسادها بسرعة وتعرضك للإصابة بالأمراض.

تقلبات في درجة الحرارة: يعتبر باب الثلاجة هو أكثر جزء يتعرض لتقلبات في درجة الحرارة بسبب فتح وإغلاق الثلاجة بشكل متكرر. هذه التقلبات تؤدي إلى نمو البكتيريا والفطريات بشكل أسرع.

تعرض أكبر للهواء: يكون الطعام الموجود في باب الثلاجة أكثر عرضة للهواء الخارجي، مما يسرع من عملية الأكسدة والتلف.

اللحوم والدواجن النيئة: تحتوي اللحوم والدواجن النيئة على بكتيريا ضارة يمكن أن تنتشر إلى الأطعمة الأخرى. يجب حفظها في أبرد جزء من الثلاجة لتجنب التلوث.

البيض: يؤدي تخزين البيض في باب الثلاجة إلى زيادة خطر نمو البكتيريا وتقليل مدة صلاحيته.

الألبان: الحليب واللبن وغيرها من منتجات الألبان تفسد بسرعة في درجة حرارة باب الثلاجة.

الفواكه والخضروات: معظم الفواكه والخضروات تفقد نكهتها وقيمتها الغذائية عند تخزينها في باب الثلاجة.

الجبن: بعض أنواع الجبن تتأثر سلبًا بالرطوبة ودرجة الحرارة في باب الثلاجة.