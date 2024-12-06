لا تخافي أن تقولي “لا”.. نصائح ترفع ثقتك بنفسك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:53 صباحاً - تعلمي فن الرفض بلا تردد

في كثير من الأحيان، نجد أنفسنا محاصرين بمهام والتزامات لم نكن ننوي القيام بها، وذلك فقط لأننا لم نستطع أن نقول “لا”. القدرة على الرفض هي جزء مهم من بناء الشخصية والثقة بالنفس. إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على تعزيز ثقتك من خلال تعلم كيفية الرفض بشكل صحي وواعٍ.

اكتشفي أهمية كلمة “لا”

من المهم أن تدركي أن كلمة “لا” ليست كلمة سيئة أو أنانية. بل هي وسيلة للحفاظ على طاقتك ووقتك وإنجازاتك الشخصية. السعي لإرضاء الجميع سيكون له تأثير سلبي عليك، وقد يؤدي إلى الإرهاق والتوتر. لذلك، قولي “لا” عند الحاجة وتذكري أنها خطوة نحو حياة أكثر صحة وسعادة.

متى يجب عليكِ قول “لا”؟

تعرفي على الأوقات التي يكون فيها الرفض هو الخيار الأفضل:

عندما تكون المهام غير ضرورية أو لا تتناسب مع أولوياتك.

عندما تحسّين بأن الطلب غير معقول أو يفوق قدراتك الحالية.

عندما يؤثر القبول بالسلب على جودة حياتك سواء الجسدية أو العقلية.

كيف تقولي “لا” بلباقة؟

لست مضطرة إلى تبرير قراراتك بشكل زائد أو الإحساس بالذنب. يمكن قول “لا” بطريقة لبقة ومحترمة دون إغلاق الباب أمام فرص مستقبلية:

استخدمي عبارات مثل “أعتذر، لا أستطيع الالتزام بذلك في الوقت الحالي”.

اعرضي بديلاً، مثل تأجيل المشاركة إلى وقت آخر.

كوني صادقة في توضيح حدودك ولا تتراجعي عن قرارك.

خطوات عملية للإبقاء على موقفك

من المهم أن تكوني ثابتة في قرارك وأن تحافظي على موقفك محترمة:

مارسي قول “لا” في مواقف بسيطة أولاً لتشعري براحة أكبر مع الوقت.

خبري نفسك بأن رفضك ليس بالضرورة أن يكون جارحًا للآخرين.

تذكري أن الآخرين قد لا يدركون أعباءك ومسؤولياتك إلا إذا وضحتِ لهم ذلك.

في النهاية، تذكري أن الرفض ليس تصرفًا عدوانيًا، بل هو تعبير عن حقك في التحكم في حياتك ووقتك. كوني واثقة بقراراتك واعلمي أن القدرة على قول “لا” تعزز من سلامتك النفسية وقدرتك على العطاء بشكل أكبر.