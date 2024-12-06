هيئة الأعمال الخيرية العالمية تطلق حملة “صقيع الشتاء”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، إطلاق حملتها السنوية “صقيع الشتاء”، مستهدفة تنفيذ مشاريع خيرية تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، عبر مساعدة الأسر الفقيرة والمتضررة من الظروف الجوية القاسية وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم خلال فصل الشتاء.

وبحسب “وام”، قال سعادة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، إن الحملة تأتي انطلاقا من مسؤولية الهيئة تجاه الفئات الأشد احتياجاً، الذين يعانون في كل شتاء من نقص المأوى والدفء والطعام، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية مثل المساعدات الغذائية، وتوزيع الملابس الشتوية، وصيانة المنازل، وتوفير وقود التدفئة، إضافة إلى توفير الكرفانات للنازحين، وغيرها.

وأضاف أن الهيئة تتطلع من خلال هذه الحملة إلى تحسين جودة حياة آلاف الأطفال الأيتام والأسر المعدومة وكبار السن، الذين يواجهون أقسى الظروف خصوصاً في المناطق البادرة مثل كوسوفو والبوسنة وقرغيزيا، كما تسعى لدعم الفئات المحتاجة داخل دولة الإمارات مثل العمال والأيتام عبر مشاريع كسوة الشتاء وإطعام الطعام ، وغيرها.

ودعا أهل الخير للمساهمة في دعم هذه الحملة، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي يكمن في التعاون المجتمعي الذي يُحدث تغييرًا ملموسًا في حياة المحتاجين.