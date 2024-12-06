الدوري الألماني (13): يونيون برلين في ضيافة شتوتغارت

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق يونيون برلين في ضيافة شتوتغارت اليوم، الجمعة، ابتداء من الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم.

يتواجد فريق شتوتغارت قبل هذه المباراة في المركز التاسع بـ 17 نقطة، فيما يتواجد يونيون برلين في المركز الحادي عشر بـ 16 نقطة.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب فرق الدوري الألماني بـ 30 نقطة، يليه آينتراخت فرانكفورت بـ 26 نقطة، باير ليفركوزن بـ 23 نقطة، لايبزيج بـ 21 نقطة، ولكل من بوروسيا دورتموند وفرايبورغ 20نقطة.