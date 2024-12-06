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الدوري البرتغالي (13): براغا يواجه إستوريل برايا

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 06:55 صباحاً - يلتقي اليوم، الجمعة، سبورتينغ براغا وضيفه إستوريل برايا الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة في الجولة الثالثة عشرة من الدوري البرتغالي الممتاز بكرة القدم.

يتواجد فريق سبورتينغ براغا قبل هذه المباراة في المركز الخامس بـ 23 نقطة، ويتواجد إستوريل برايا في المركز الحادي عشر بـ 13 نقطة.

أمس، افتتح سبورتينغ لشبونة مباريات هذه الجولة بخسارة غير متوقعة أمام موريرينسي 1-2.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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