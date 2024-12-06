الدوري الإيطالي (15): إنتر يلاقي بارما وميلان في ضيافة أتلانتا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي فريقا إنتر ميلان وبارما، اليوم الجمعة، الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم.

يتواجد إنتر ميلان قبل هذه المباراة في المركز الثالث بـ 28 نقطة، ويتواجد بارما في المركز الحادي عشر بـ 15 نقطة.

وفي مباراة ثانية تجري اليوم الجمعة أيضاً، ولحساب الجولة ذاتها، يلتقي أتلانتا مع ميلان، الساعة 22:45.

يدخل فريق أتلانتا هذه المباراة وهو في المركز الثاني بـ 31 نقطة، فيما يتواجد فريق ميلان في المركز السابع بـ 22 نقطة.