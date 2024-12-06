الدوري الإسباني (16): سيلتافيغو يستقبل ريال مايوركا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا سيلتافيغو وريال مايوركا مباريات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، اليوم الجمعة، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب بالايدوس.

يدخل فريق سيلتافيغو هذه المباراة وهو في المركز الثاني عشر بـ 18 نقطة، فيما يتواجد ريال مايوركا في المركز السادس بـ 24 نقطة.

ويتصدر برشلونة ترتيب فرق الدوري الإسباني بـ 37 نقطة، يليه ريال مدريد بـ 33 نقطة، أتلتيكو مدريد بـ 32 نقطة، أتيتك بلباو بـ 29 نقطة، وفياريال بـ 26 نقطة.