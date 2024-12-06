الدوري المغربي (13): الفتح يستضيف الدفاع الجديدي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 05:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا الفتح والدفاع الحسني الجديدي منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، اليوم الجمعة، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق الفتح قبل هذه المباراة في المركز التاسع بـ 16 نقطة، فيما يتواجد الدفاع الجديدي في المركز السابع بـ 18 نقطة.

ويتصدر نهضة بركان ترتيب فرق الدوري المغربي بـ 27 نقطة، يليه الجيش الملكي ونهضة الزمامرة بـ 20 نقطة لكل منهما، ولكل من الوداد والمغرب الفاسي 19 نقطة.