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دوري روشن السعودي (13): الاتحاد والنصر وجهاً لوجه

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 05:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، الجمعة، مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلتقي الخلود مع القادسية الساعة 17:50 بتوقيت مكة المكرمة، والعروبة مع الرياض الساعة 17:55، والاتحاد مع النصر الساعة 20:00.

أمس:
ضمك × الفيحاء 2-2
الوحدة × الأخدود 2-3
الشباب × الفتح 2-2

ترتيب فرق المقدمة
1- الاتحاد: 33 نقطة
2- الهلال: 31 نقطة
3- النصر: 25 نقطة
4- القادسية: 25 نقطة
5- الشباب: 23 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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