نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (13): الاتحاد والنصر وجهاً لوجه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 05:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستأنف اليوم، الجمعة، مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلتقي الخلود مع القادسية الساعة 17:50 بتوقيت مكة المكرمة، والعروبة مع الرياض الساعة 17:55، والاتحاد مع النصر الساعة 20:00.
أمس:
ضمك × الفيحاء 2-2
الوحدة × الأخدود 2-3
الشباب × الفتح 2-2
ترتيب فرق المقدمة
1- الاتحاد: 33 نقطة
2- الهلال: 31 نقطة
3- النصر: 25 نقطة
4- القادسية: 25 نقطة
5- الشباب: 23 نقطة