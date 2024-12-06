دوري روشن السعودي (13): الاتحاد والنصر وجهاً لوجه

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 05:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، الجمعة، مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلتقي الخلود مع القادسية الساعة 17:50 بتوقيت مكة المكرمة، والعروبة مع الرياض الساعة 17:55، والاتحاد مع النصر الساعة 20:00.

أمس:

ضمك × الفيحاء 2-2

الوحدة × الأخدود 2-3

الشباب × الفتح 2-2

ترتيب فرق المقدمة

1- الاتحاد: 33 نقطة

2- الهلال: 31 نقطة

3- النصر: 25 نقطة

4- القادسية: 25 نقطة

5- الشباب: 23 نقطة